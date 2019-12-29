В Красноярске начали строительство аквапарка в Советском районе: забиты сваи

СЕГОДНЯ 13:35 2019-12-29T13:35:12+03:00

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Перед новым годом в Красноярске начато строительство долгожданного аквапарка, сообщает администрация краевого центра.

Он появится в Советском районе, на пересечении 9 Мая и Шахтеров. Рабочие уже вбили сваи будущего объекта. Он, к слову, будет крупнейшим за Уралом. Открыть аквапарк планируют уже во втором квартале 2022 года, то есть всего через пару лет. Рассчитан он будет на 2 800 человек - более 15 горок различного размера протяженностью 1,1 километра, детская зона и зона SPA, фитнес-центр. Помимо этого в аквакомплексе будет и гостиница на 200 человек.

Добавим, что решение о строительстве принято еще несколько лет назад. Аквапарк за Ареной Север будет называться «Экватория». Его общая площадь будет 77 тысяч квадратных метров. Пока же жители Красноярска вынуждены ездить в аквапарк Новосибирска.

ИСТОЧНИК KP.RU