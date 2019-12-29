Красноярский край выплатил семьям погибших и пострадавшим при прорыве дамб на Сейбе 22,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 10:02 2019-12-29T10:03:25+03:00

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В минсоцполитики Красноярского края рассказал о помощи, которую получили от региона пострадавшие, семьи погибших и пропавших без вести при прорыве каскада дамб на Сейбе. Напомним, трагедия произошла в ночь на 19 октября. Огромная волна буквально смыла с лица земли два общежития с вахтовиками ООО «Сисим» (структура «СибЗолото»). Погибли 17 человек, еще трое до сих пор считаются пропавшими без вести.

В минсоцполитики рассказали, что близким погибших выплачены деньги из резервного фонда края – 22,5 миллиона рублей. Помощь получили родственники погибших, пропавших без вести и пострадавшие, но выжившие работники прииска.

Добавим, что после прорыва каскада незаконно построенных дамб следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 216 УК России (Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Суд отправил в СИЗО на время следствия гендиректора ООО «Сисим» Максима Ковалькова, начальника участка Андрея Еганова и горного мастера Евгения Александрова.

ИСТОЧНИК KP.RU