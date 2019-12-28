2019-12-28T07:35:52+03:00
Общество

В Красноярске достроят дома обманутых дольщиков на улице Грунтовой

Решение уже принято и согласовано
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске достроят дома обманутых дольщиков на улице ГрунтовойВ Красноярске достроят дома обманутых дольщиков на улице ГрунтовойФото: Мария ЛЕНЦ
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Проблемные дома на улице Грунтовой в Красноярске будут достроены, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края. Накануне в Москве пошло заседание Наблюдательного совета федерального фонда защиты прав дольщиков, где и было принято решение о судьбе этих двух домов проблемных домов. Застройщик – ООО «Сибстройинвест».

По словам министра строительства края Сергея Козупицы, сейчас идет подготовка проекта, соглашения о достройке домов заключено между федеральным фондом и региональным фондом защиты прав дольщиков. После разработки и согласования планов дальнейших действий региональный фонд начнет их реализовывать в начале 2020 года.

Добавим, что в прошлом году на руководство «Сибстройинвеста» завели уголовное дело – за незаконное использование средств дольщиков не по назначению. Вместо того, чтобы заавершить жилые дома, застройщик решил построить торгово-офисное здание и направил туда 120 миллионов рублей. А еще глава компании приобрел себе «Лексус» за чужие деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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