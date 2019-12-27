Порядка 20 автобусов не вышли на маршруты из-за морозов в Красноярске

СЕГОДНЯ 11:03 2019-12-27T11:03:09+03:00

Транспорт в целом готов, есть резервные автобусы. Но после первых морозов около 20 сошли с маршрутов Фото: Мария ЛЕНЦ

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Первые морозы – и на линию уже не выходит часть автобусов, порядка 20 машин. Как рассказали в мэрии Красноярска, в пятницу, 27 декабря, проблемы возникли у целой группы перевозчиков – на 13 городских маршрутах.

Речь об автобусах №№ 5, 11, 12, 23, 43, 50, 61, 65 ,77, 78, 85, 87 и 88. На маршруты не вышли по 1-2 машины в каждом случае. Впрочем, это небольшой процент от общего автопарка общественного транспорта Красноярска. 97,5 процентов автобусов сегодня все-таки на линиях. А трамваи и троллейбусы оказались крепче – все 100 процентов вышли на маршруты и обслуживают пассажиров с самого утра.

Добавим, что в администрации Красноярска говорят, что на случай экстремальных холодов каждый перевозчик имеет достаточный запас запчастей, есть также и резервные автобусы. Не то что в прошлом году, когда в самый разгар холодов автобусники массово сходили с линий.

ИСТОЧНИК KP.RU