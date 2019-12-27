Покормила во время езды. В ДТП в Красноярске пострадал младенец

СЕГОДНЯ 10:21 2019-12-27T10:21:04+03:00

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Младенец пострадал в ДТП на Брянской, 99 в Красноярске. По информации ГИБДД, все произошло в четверг, 26 декабря. Столкнулись Chery и Honda. При этом водитель Chery должен был уступить дорогу, однако не сделал этого. В Honda находилась семья из трех человек. На заднем сидении ехали мать и грудной ребенок.

При этом малыш находился на коленях у матери, поскольку она вынула его из автолюльки, чтобы покормить. В этот момент и произошло столкновение.

- В результате ДТП ребенок получил незначительные травмы, но даже их можно было избежать, если бы ребенок перевозился без нарушений, - отметили в ГИБДД.

И несмотря на то, что люлька в машине имеется, родителям малыша грозит штраф в 3 000 рублей – за нарушение правил перевозки ребенка. И конечно, малыша придется подлечить. Благо, все закончилось относительно хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU