2019-12-27T05:46:23+03:00
Происшествия

Достали из ледяной воды. На красноярском водохранилище две машины ушли под лед

Спасатели вовремя эвакуировали людей
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Жертв удалось избежатьЖертв удалось избежатьФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Первые морозы – первые ЧП на водоемах. В минувшие сутки две машины ушли под лед на красноярском водохранилище, сообщает КГКУ «Спасатель». Одна из них затонула в районе Дивногорска, - залив «Бирюса». УАЗ пришлось доставать водолазам, они дважды погружались в воду. Машину удалось достать. Благо – владельца в момент происшествия в салоне не было, автомобиль передали ему.

Куда трагичнее могло окончиться второе происшествие. Произошло все в районе горы Туран (Краснотуранск). Здесь под лед провалилась «Нива Шевроле». При этом лед, судя по всему, был очень слабый – с промоинами.

- Отрезанными от земли оказалось три человека, - сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе КГКУ «Спасатель».

Всех троих спасли – эвакуировали на берег. Напомним, что лед на водоемах еще не везде окончательно окреп, и выезд для рыбаков может слишком дорого стоить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ подвел итоги первых двух туров акции «Болей за хоккей!»
Пострадавшие при жесткой посадке МИ-8 могут получить до 2 миллионов рублей
Достали из ледяной воды. На красноярском водохранилище две машины ушли под лед
Ученые СО РАН запустили третью систему мониторинга воздуха в Красноярске
Сурово, но справедливо: в Туве педофила осудили на 18 лет
После прорыва дамбы на золотодобывающем прииске в Красноярском крае суд приостановил деятельность компании «Сисим»
Новый хирургический центр построят для красноярской больницы № 20
В Красноярском крае установили барьеры для машин с отрывной консолью
Чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске начался с четверных прыжков
В Красноярском крае экс-депутат попался на незаконной рубке леса
ДТП под Красноярском: столкнулись влобовую два грузовика, водители в больнице
В Туве хулиган с особой жестокостью убил мужчину на глазах его жены и ребенка
Нетрезвых красноярцев в новогоднюю ночь не пустят на городские елки
ВТБ запускает цифровую карту
В Красноярске на Каче снесут несколько деревянных домов ради постройки новой высотки
Анна Щербакова готовится прыгнуть три четверных на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске
В Красноярске нашли одиннадцать опасных горок и засыпали песком
Красноярцам рассказали, чем опасен маникюр и педикюр
Елизавета Туктамышева покажет 11 тройных прыжков на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске
Новым руководителем пресс-службы губернатора Красноярского края назначили политтехнолога Максима Кудрявцева
Алена Косторная не заявила четверные прыжки на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске
В Красноярске суд продлил домашний арест советнику губернатора Антону Натарову
В Красноярске третий день ищут пропавшую девочку-тинейджера