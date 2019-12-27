Достали из ледяной воды. На красноярском водохранилище две машины ушли под лед

СЕГОДНЯ 05:46 2019-12-27T05:46:23+03:00

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Первые морозы – первые ЧП на водоемах. В минувшие сутки две машины ушли под лед на красноярском водохранилище, сообщает КГКУ «Спасатель». Одна из них затонула в районе Дивногорска, - залив «Бирюса». УАЗ пришлось доставать водолазам, они дважды погружались в воду. Машину удалось достать. Благо – владельца в момент происшествия в салоне не было, автомобиль передали ему.

Куда трагичнее могло окончиться второе происшествие. Произошло все в районе горы Туран (Краснотуранск). Здесь под лед провалилась «Нива Шевроле». При этом лед, судя по всему, был очень слабый – с промоинами.

- Отрезанными от земли оказалось три человека, - сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе КГКУ «Спасатель».

Всех троих спасли – эвакуировали на берег. Напомним, что лед на водоемах еще не везде окончательно окреп, и выезд для рыбаков может слишком дорого стоить.

ИСТОЧНИК KP.RU