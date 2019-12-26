2019-12-26T17:09:27+03:00
Происшествия

Сурово, но справедливо: в Туве педофила осудили на 18 лет

5 лет он развращал собственных племянниц
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Туве педофила осудили на 18 летВ Туве педофила осудили на 18 летФото: Мария ЛЕНЦ
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В Туве прошел суд над 51-летним педофилом, ему вынесли суровый приговор: 18 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года. Приговор уже вступил в законную силу и осужденный отправился отбывать свое наказание.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе тувинского следкома, с октября 2013 по сентябрь 2018 года в собственном доме осужденный совершал преступления против половой неприкосновенности своих малолетних племянниц. Пользовался их беспомощностью, запугивал, чтобы они ничего никому не рассказывали.

Несмотря на то, что в ходе следствия осужденный отрицал свою вину, его вина была полностью доказана совокупностью собранных по уголовному делу неопровержимых улик. Всего на его совести 8 эпизодов. Приговор был вынесен путем частичного сложения наказаний за каждое преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Сурово, но справедливо: в Туве педофила осудили на 18 лет
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