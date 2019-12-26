2019-12-26T14:08:22+03:00
Общество

В Красноярском крае установили барьеры для машин с отрывной консолью

В чем их преимущества
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае установили барьеры для машин с отрывной консолью. Фото: пресс-служба КРУДОРАВ Красноярском крае установили барьеры для машин с отрывной консолью. Фото: пресс-служба КРУДОРА
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В Красноярском крае на самых опасных участках автодороги регионального значения «Саяны» (соединяет Минусинск, Курагино и федеральную трассу Р258 «Байкал» в районе Кускуна) установили новое ограждение – металлические барьеры с отрывными консолями.

Самый опасный участок, по оценке специалистов, приходится на 375 – 382 километр. Здесь зафиксировано значительное число ДТП с вылетом транспорта за границы проезжей части. Туда и выехали представители КГКУ «КрУДор», чтобы оценить качество выполненных работ, сообщают «Городские новости».

В чем преимущество таких инновационных барьеров, рассказал заместитель руководителя по технической политике «КрУДора», Виктор Сабинин:

- Когда балка ограждения жестко закреплена, то при сильном ударе с автомобилем барьер может стать своего рода трамплином. Особенность же новой конструкции с отрывной консолью заключается в том, что от удара балка отрывается от стойки и не дает автомобилю улететь за пределы трассы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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