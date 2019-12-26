2019-12-26T11:01:24+03:00
Происшествия

В Туве хулиган с особой жестокостью убил мужчину на глазах его жены и ребенка

Просто пьяный хотел развлечься
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Следственный эксперимент: подозреваемый показывает, как толкнул потерпевшего. Фото: пресс-служба следкома ТувыСледственный эксперимент: подозреваемый показывает, как толкнул потерпевшего. Фото: пресс-служба следкома Тувы
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Совершенно дикий случай произошел в столице Тувы, городе Кызыле, 7 августа этого года. Было совершено убийство из хулиганских побуждений, как говорится, ни за что. Уголовное дело с обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в тувинском следкоме.

Около 20 часов возле одного из жилых домов стоял припаркованный автомобиль, в котором находилась семья – мужчина с женщиной и их несовершеннолетняя дочь. К ним подошел пьяный 20-летний местный житель и стал хамить, нецензурно выражаться. Отец попытался решить дело миром, просил дебошира уйти по-хорошему. Но тот не унимался и провоцировал драку.

А когда мужчина вышел из машины, обвиняемый толкнул его на землю, а затем навалился сверху и, достав из кармана нож, ударил потерпевшего в грудь. Тот скончался на месте. На крики шокированных жены и дочери прибежали соседи, вызвали полицию. Подозреваемого задержали по горячим следам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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