2019-12-26T07:50:39+03:00
Общество

В Красноярске нашли одиннадцать опасных горок и засыпали песком

Дети рискуют попасть под машины, катаясь с них
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске нашли одиннадцать опасных горок и засыпали песком. Фото: пресс-служба ГИБДД КрасноярскаВ Красноярске нашли одиннадцать опасных горок и засыпали песком. Фото: пресс-служба ГИБДД Красноярска
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В Красноярске в результате проверок сотрудники ГИБДД нашли одиннадцать опасных склонов, которые детвора приспособила или могла бы приспособить под горки. Главная проблема – они находятся возле проезжей части, так что детская забава легко может привести к трагедии.

Особенно это актуально сейчас, накануне больших зимних каникул. Ведь известно, что дети в это время ищут себе активных развлечений вне дома. А родители не всегда могут за ними проследить, если у них рабочие дни.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГИБДД города, одну из таких опасных горок обнаружили накануне в Октябрьском районе, возле Юдинской библиотеки. И попросили работников коммунальной службы засыпать ее песчано-соляной смесью. Так что кататься теперь с нее нельзя.

А неравнодушным красноярцам предлагают сообщить об опасных склонах по телефону 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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