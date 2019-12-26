2019-12-26T05:35:39+03:00
Происшествия

В Красноярске мужчина упал под колеса автомобиля

Очевидцы гадают: нарочно или случайно [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске мужчина упал под колеса автомобиля. Фото: "ЧП Красноярск"В Красноярске мужчина упал под колеса автомобиля. Фото: "ЧП Красноярск"
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В Красноярске мужчина упал под колеса автомобиля. Произошло это накануне вечером, около 21:30 часов, на улице Красной армии в районе дома № 121. По информации ГИБДД 46-летний мужчина пытался перейти проезжую часть в неположенном месте, хотя рядом – подземный переход.

В Красноярске мужчина упал под колеса автомобиля.

Судя по видео, которое появилось в «ЧП Красноярск», мужчина был пьян, он заметно пошатывался. Подойдя к дороге, он побежал, затем упал лицом вниз. Сложно понять, поскользнулся ли он или сделал это нарочно, но ехавшая по крайней левой «Тойота» попыталась затормозить и отвернуть. За рулем находился 26-летний молодой человек.

Пешеходу повезло, удар пришелся по касательной благодаря реакции водителя. Пострадавший был доставлен в больницу, травмы незначительные. А госавтонспекторы проводят расследование и определяют вину каждого из участников ДТП.

«Вот кому там переход построили? Каждый день вижу то бабку, то деда, то прочих одаренных, что под колеса бросаются. И ведь даже лифт там рабочий есть» - написала в соцсети возмущенная пользовательница.

ИСТОЧНИК KP.RU

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