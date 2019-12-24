2019-12-24T11:51:32+03:00
Экономика

Стоимость газификации Красноярского края составит 125 миллиардов рублей

… и в ближайшее время проект реализовывать не будут
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Пока проект реализован не будетПока проект реализован не будетФото: Артем ЛЕНЦ
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Губернатор Красноярского края Александр Усс назвал стоимость газификации Красноярского края. По его словам, это обойдется в 120 миллиардов рублей, и в ближайшие три года надеяться на то, что проект будет реализован не стоит. Денег в бюджете нет. Хотя схема газоснабжения региона имеется – она включает 570 километров газопровода, который можно протянуть из Кемеровской области.

- Когда будет принято окончательное решение о газификациии, мы будем ставить вопрос перед правительством России. 125 миллиардов рублей — гигантская сумма, и если она ляжет в тариф, то экономического смысла подключения к газу не будет, — пояснил губернатор.

Напомним, что ранее речь шла о нескольких вариантах газификации края: из Эвенкии, с помощью инфраструктуры «Газпрома» в Кемеровской области или же с помощью газопровода «Алтай» в Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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