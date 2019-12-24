Пьяный водитель внедорожника с 11-месячным ребенком пытался уйти от полицейской погони и снес забор

СЕГОДНЯ 11:32 2019-12-24T11:32:16+03:00

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Сотрудники ГИБДД в Железногорске, неподалеку от поселка Первомайский, пытались остановить внедорожник «Митсубиси». Иномарка ехала с явным нарушением траектории – было очевидно, что водитель нетрезв. Предупредили через громкоговоритель – прижмись к обочине. Однако остановиться водитель не пожелал, пытался уйти от полицейской погони, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю. Госавтоинспекторы начали преследование.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/751421" frameborder="0"></iframe> Пьяный на внедорожнике с 11-месячным малышом.Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю

- В результате автомобилист не справился с управлением и допустил наезд на ограждение садового дома, - сообщает полиция. - Водителем «Митсубиси» оказался 47-летний местный житель, по внешним признакам он был в нетрезвом состоянии. Кроме этого, в транспортном средстве на переднем пассажирском сидении находился несовершеннолетний.

11-месячный малыш был не в автокресле. Водителю пришлось пройти алкотестер, показания которого зашкалили. В крови у мужчины оказалось 1,10 промилле алкоголя. Мужчине выписали штрафы на 33 000 рублей. Кроме этого, ему грозит лишение прав на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU