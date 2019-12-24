Спасая дочь, остался без квартиры. Красноярцы за сутки собрали миллион просящему милостыню дедушке

СЕГОДНЯ 10:23 2019-12-24T10:36:35+03:00

Мужчина говорит, что вынужден стоять с протянутой рукой, ведь его пенсии и пенсии жены не хватает на съемное жилье

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История 68-летнего жителя Красноярска Закия Р. разлетелась по соцсетям несколько дней назад. Мужчина просил милостыню у супермаркета на 9 мая. Трезвый, аккуратный дедушка с бадожком уж слишком не похож на бездомного. Глаза, правда, прячет - неловко просить. Оказалось, на улицу мужчину выгнала жизнь: квартиру они с женой потеряли, пытаясь спасти от онкологии старшую дочь. За сутки красноярцы собрали для мужчины миллион рублей.

- 10 лет назад старшая дочь заболела, врачи дали диагноз – рак, - рассказал пенсионер ТВК. - Лечили мы, как могли, но где деньги брать? Квартиру заложили, кредиты брали под очень высокий процент. Две операции сделали: одну в Абакане, а другую в Саяногорске, но спасти не удалось. И вот мы квартиры лишились, я семь лет по 5 тысяч получаю, жена - 3 тысячи – остальное все высчитывают.

Конечно, каждую копейку дедушка Закий несет в общий котел. Но пенсии его и жены едва хватает на съемную квартиру за 12,5 тысяч в месяц. На еду и одежду для себя, еще одной дочери и внучки почти ничего не остается. Пока мог, старик работал, но в прошлом году его разбил артроз - силы в руках не стало. Для семьи настали совсем тяжелые времена.

- Я выхожу только ради них, я бы сам только кашу ел, мне больше ничего не надо. Это богатым людям икры надо. А я каши сварил, спинок куриных - в все, мне больше ничего не надо, - рассуждает Закий. - Это вот жизненная такая ситуация. А так тяжело, да. Простите меня.

История дедушки нашла отклик у людей. Буквально за сутки ему на карточку перевели 1 миллион рублей. Банк карту заблокировал. Сам Закий думает, потому что разом много переводов начало ему поступать. Красноярцы звонят дедушке, предлагают помочь вещами, продуктами, деньгами. Но объявились и мошенники - грозят по телефону заблокировать карту, если номер и трехзначный код пенсионер не назовет.

КСТАТИ

В историю пенсионера вмешался депутат Заксобрания Илья Зайцев, который пообещал подключить к проблеме социальные службы и медиков.:

- Сейчас основная задача - чтобы мужчина получил все, что ему по закону положено. И я абсолютно уверен, что многие красноярцы тоже откликнутся на просьбу о помощи. Потому что основная проблема, которую нельзя разрешить на законодательном уровне и службы ее решить не могут – это сумма, которую мужчина платит ежемесячно за аренду квартиры, - считает депутат.

Номер телефона Закия Р, к которому привязана банковская карта, - 8-961-89-50-376. При переводе денег в строке ФИО отображается: Закий Мингалеевич Р.

ИСТОЧНИК KP.RU