2019-12-24T06:59:14+03:00
Дом. Семья

Приютский пес Мишка устроился охранником на автостоянку и нашел хозяев другим бездомным собакам

В микрорайоне Солнечный, на стоянке «Бастион» Мишка - всеобщий любимец
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Мишка большой, как медведь Фото: наш микрн. СолнечныйМишка большой, как медведь Фото: наш микрн. Солнечный
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На автостоянке «Бастион» в Красноярске случилась очень добрая история. Началось все с того, что старый охранник, верный, но беспородный пес, сбежал. А на стоянке без четвероногого охранника никак, рассказывают работники. И голос надо подавать, и отпугивать воров. В общем, беда без собаки. Что делать? - схватились за голову работники. Надо нового «на работу нанимать». А где взять? Конечно, в приюте! Нет охранников вернее, чем хлебнувшие горя обитатели приютов.

Постепенно друзей Мишки, которые прибежали вслед за ним, разобрали в добрые руки Фото: наш микрн. Солнечный

Постепенно друзей Мишки, которые прибежали вслед за ним, разобрали в добрые руки Фото: наш микрн. Солнечный

- Мы подыскали приют, в Красноярске таких оказалось несколько, - рассказала в группе микрорайона Солнечный, где расположена автостоянка, Евгения Фурманова. - Интуитивно выбрали приют на правом берегу, на Рейдовой. От автостоянки (бульвар Солнечный, 3) далеко, но нас это не остановило. Набрали, помню, кучу еды и поехали. Собак там оказалось много - разных цветов и размеров. Кого взять? Все ластятся, тявкают - всех бы обогрел. Но тут выходит из -за угла он - такой медведь, большой, лохматый Мишка. И хромает. Мы поняли: вот он - наш. Не остановил ни его грозный вид, ни то, что он большой... Я сразу стала его обнимать, открыла багажник машины, и он зашел, как домой. Всю дорогу ехал тихо и смирно. Лапку мы ему вылечили, откормили - он стал еще больше.

Самое интересное случилось на автостоянке после того, как Мишка устроился сюда на работу охранником и всеобщим любимцем. На следующий день из этого приюта вслед за ним сбежали 6 собак. И все пришли на автостоянку. Работники за голову схватились: как быть, ведь Мишка оказался вожаком. Отлов вызывать не стали, кормили бродяг и старались пристроить.

- Постепенно их разобрали клиенты автостоянки по загородным домам, - рассказывают на стоянке. - В общем, все пристроены в хорошие руки. У нас осталось двое - Миша и Хатика, мы очень их любим, и все клиенты любят. Доброта - она ведь всех согревает и объединяет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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