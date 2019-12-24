В зоне прилета аэропорта Красноярска открыли второй по счету duty free

СЕГОДНЯ 05:20 2019-12-24T05:20:20+03:00

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Еще один duty free открыли в середине декабря в аэропорту Красноярска. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта Хворостовского. Точку беспошлинной торговли открыли в зоне прилета. Напомним, что еще один магазин работает в зоне вылета уже более 5 лет.

- Воспользоваться новым duty free могут те пассажиры, кто прилетел в Красноярск, направляясь на выход в город, рассказали «Комсомольской правде» Красноярск в пресс-службе аэропорта. - В магазине представлены табачные изделия, алкоголь и сладости. Принимаются все основные виды банковских карт и три вида валют: рубль, доллар и евро.

Добавим, что магазины duty free с прошлого года, согласно российскому законодательству, можно размещать не только в зонах вылета пассажиров, как это было ранее, но и в зонах прилета. Аэропорт Красноярска входит в список, согласно которому такая услуга предоставляется пассажирам, наряду с аэропортами еще 40 городов России.

ИСТОЧНИК KP.RU