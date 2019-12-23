В Туве дети подожгли пятиэтажку: пожарные вывели из огня 15 человек

СЕГОДНЯ 15:11 2019-12-23T15:11:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В одной из пятиэтажек города Ак-Довурак 21 декабря произошел пожар. Когда семь спасателей на двух спецавтомобилях примчались на место, определили: очаг возгорания находится в подъезде, на пятом этаже. Из-за сильного задымления в подъезде с помощью пожарных лестниц пришлось эвакуировать 15 жителей дома, среди которых были двое детей – одному два года, другому – семь.

Как выяснилось, на самой верхней лестничной площадке горел мусор. А подожгли его как раз дети. Они были предоставлены сами себе и решили пошалить. К слову, сами дети пострадали, они надышались угарным газом в легкой степени, родители обратились в местную больницу за медицинской помощью.

- Главное управление МЧС России по Республике Тыва в целях недопущения бытовых пожаров в результате деткой шалости обращается к жителям республики не оставлять без присмотра детей, также убирать в недоступное для детей место спички и зажигалки, - прокомментировали ЧП «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU