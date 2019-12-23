2019-12-23T12:31:48+03:00
Происшествия

В Красноярск доставили иностранца, 8 лет назад убившего случайную подругу

Он прятался в Санкт-Петербурге
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярск доставили иностранца, 8 лет назад убившего случайную подругуВ Красноярск доставили иностранца, 8 лет назад убившего случайную подругуФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярск доставили гражданина Кыргызстана, который восемь лет скрывался от правосудия. Мужчину подозревают в убийстве, совершенном в ноябре 2011 года возле кафе «Встреча» в Ленинском районе краевого центра. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По предварительной версии следствия 23-летний (на тот момент) гражданин республики ближнего зарубежья познакомился в кафе с женщиной 47 лет. Решили прогуляться и пообщаться. Однако вскоре между ними произошел разлад. В результате молодой человек схватил кирпич и забил новую знакомую до смерти. А затем скрылся с места происшествия. Его объявили в федеральный розыск.

Нашли подозреваемого в Санкт-Петербурге красноярские полицейские с помощью своих коллеги и этапировали в Красноярск. Он заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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