СЕГОДНЯ 11:59 2019-12-23T12:02:07+03:00

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В Красноярске на улице Молокова очевидцы заметили бегущую девушку. Она была полностью без одежды и босиком, несмотря на довольно морозную температуру. Чуть позже стало известно, что девушка была не в себе. Поначалу она была с маленьким ребенком, которого держала на руках, завернутого в одеяльце. Забежав в магазин, она оставила младенца там, а сама отправилась дальше. Сейчас она уже находится под наблюдением врачей в специализированной больнице, а ребенка забрал отец.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/751175" frameborder="0"></iframe> В Красноярске сняли на видео бегающую по улицам обнаженную девушку.

Видео, которое сделал очевидец, появилось в социальной сети. Подписчики отреагировали неоднозначно. Одни посчитали, что девушка, например, проиграла в карты, другие вовсе назвали ее нецензурно. Однако были и такие, кто призвал к совести комментаторов: с девушкой могла случиться беда, а автор видео, вместо того, чтобы снимать и собирай лайки, мог выйти из машины и попытаться помочь.

ИСТОЧНИК KP.RU