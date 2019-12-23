2019-12-23T12:02:07+03:00
Происшествия

В Красноярске сняли на видео бегающую по улицам обнаженную девушку

Ее задержали и передали медикам [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске сняли на видео бегающую по улицам обнаженную девушку. Стоп-кадр видеоВ Красноярске сняли на видео бегающую по улицам обнаженную девушку. Стоп-кадр видео
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В Красноярске на улице Молокова очевидцы заметили бегущую девушку. Она была полностью без одежды и босиком, несмотря на довольно морозную температуру. Чуть позже стало известно, что девушка была не в себе. Поначалу она была с маленьким ребенком, которого держала на руках, завернутого в одеяльце. Забежав в магазин, она оставила младенца там, а сама отправилась дальше. Сейчас она уже находится под наблюдением врачей в специализированной больнице, а ребенка забрал отец.

В Красноярске сняли на видео бегающую по улицам обнаженную девушку.

Видео, которое сделал очевидец, появилось в социальной сети. Подписчики отреагировали неоднозначно. Одни посчитали, что девушка, например, проиграла в карты, другие вовсе назвали ее нецензурно. Однако были и такие, кто призвал к совести комментаторов: с девушкой могла случиться беда, а автор видео, вместо того, чтобы снимать и собирай лайки, мог выйти из машины и попытаться помочь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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