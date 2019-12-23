В Красноярске бездомному пациенту нашли крышу над головой

СЕГОДНЯ 09:10 2019-12-23T09:10:58+03:00

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В Красноярске в одной из больниц до недавнего времени находился пациент из категории без определенного места жительства. Мужчина в годах, попал в больницу в тяжелом состоянии. Родственников нет, заботиться о нем некому, да еще с документами беда – паспорт есть, а вот полиса обязательного медицинского образования не было. А ведь мужчине требовался постоянный уход, жить на улице он не смог бы. Но и в специализированное учреждение его не принимали без документа.

В дело вмешалась городская прокуратура. Мужчине восстановили полис ОМС и временную регистрацию по месту пребывания. Организовали сопровождение для проведения медико-социальной экспертизы. Ему была установлена 1 группа инвалидности. После этого его поместили в городской центр социального обслуживания населения «Родник», здесь ему организовано питание и медицинский присмотр. В пенсионный фонд направлены документы на оформление пенсии.

ИСТОЧНИК KP.RU