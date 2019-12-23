В Красноярске пострадавшая пассажирка троллейбуса получила 100 тысяч рублей компенсации

СЕГОДНЯ 08:40 2019-12-23T08:40:10+03:00

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Пострадавшая в троллейбусе пожилая пассажирка высудила у перевозчика 100 тысяч рублей. В настоящее время женщина уже получила всю причитающуюся ей сумму.

Подробности этой истории рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры. Все произошло в январе 2016 года. Пассажирка ехала в троллейбусе маршрута № 8 по улице Ленина, в сторону Перенсона. Транспортное средство наехало на крышку канализационного люка, та открылась, повредив колесо. Заднюю часть троллейбуса подбросило, пожилая женщина упала и получила тяжелую травму.

- Вред, причиненный женщине, подлежал взысканию с владельца источника повышенной опасности независимо от его вины. В связи с этим прокурор района направил в Центральный районный суд Красноярска иск о взыскании с МП «Гортранс» в пользу пенсионерки компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей за вред, причиненный здоровью при оказании услуги по перевозке, - прокомментировали в ведомстве. И добавили, что суд удовлетворил иск в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU