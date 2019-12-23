2019-12-23T08:17:08+03:00
Общество

Опасную плотину в Красноярске на 2-й Депутатской нашли

Находится в собственности города
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Опасную плотину в Красноярске на 2-й Депутатской нашлиОпасную плотину в Красноярске на 2-й Депутатской нашлиФото: Мария ЛЕНЦ
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Опасную плотину нашла в Свердловском районе прокуратура, когда проводила проверку исполнения законодательства при эксплуатации гидротехнического сооружения. Находится эта плотина на 2-й Депутатской улице, а право собственности на нее принадлежит городу.

- В ходе выездной проверки обнаружено, что критерии безопасности, а также класс данного гидротехнического сооружения не определены, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры. – Отсутствует декларация безопасности плотины и сведения о ней с Российский регистр гидротехнических сооружений не внесены.

Вызывает опасение, что в непосредственной близости к плотине находятся жилые дома. Материалы проверки передали первому заму главы города и потребовали устранить нарушения закона. Уже назначены лица, которые должны обследовать плотину и оформить все документы на нее. Будут снесены все незаконно размещенные на ней объекты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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