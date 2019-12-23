2019-12-23T07:34:07+03:00
Происшествия

В Красноярске поймали мужчину с пилой: украл елку на Волочаевской

За это могут даже посадить
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске поймали мужчину с пилой: украл елку на Волочаевской. Фото: КрудорВ Красноярске поймали мужчину с пилой: украл елку на Волочаевской. Фото: Крудор
Изменить размер текста:

В Красноярске полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже живой елки. Поймали с поличным: в одной руке пила-ножовка, в другой само деревце. А пенек от этого деревца нашли неподалеку. Это произошло в минувшую среду в районе волочаевской развязки, неподалеку от «Макдональдса», - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого управления дорог.

Елочки были высажены минувшим летом в рамках благоустройства территории и как компенсация за вырубленные в процессе строительства автодороги деревья. Специально привезли крупномерные ели, чтобы прижились наверняка. Деревца и в самом деле порадовали – за лето подросли, распушились.

Какими идеями руководствовался гражданин, предстоит выяснить полиции. За незаконную рубку дерева мужчине грозит до 2-х лет тюрьмы и штраф до 200 тысяч рублей. Кроме того, ему придется возместить затраты на восстановление: сначала придется оплатить корчевание пня, затем покупку и посадку новой ели и уход за ней. А это – более 12 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нашествие свиристелей заметили в Красноярске
В Красноярске бездомному пациенту нашли крышу над головой
В Красноярске пострадавшая пассажирка троллейбуса получила 100 тысяч рублей компенсации
Опасную плотину в Красноярске на 2-й Депутатской нашли
Красноярская полиция разыскивает горожан, пострадавших при оформлении кредитов
В Красноярске поймали мужчину с пилой: украл елку на Волочаевской
В Красноярске ветеринары провели ювелирную операцию таракану
Приблизить Новый год – подарить детям сказку!
Красноярцы высмеяли автора видеоролика, возмущенного отсутствием пешеходного перехода к Новогодней елке
Красноярцам рассказали, почему чиновникам нельзя дарить подарки на Новый год
В Красноярском крае задержали похитителя золота
В столице Хакасии выбрали нового главу: им стал Алексей Лемин
В Красноярске на Губернаторской елке побывали 896 детей
Спасенная в Норильске медведица получила свой первый в жизни новогодний подарок
«Привязал к дереву и ушел»: брошенный хозяином пес не вставал и не ел несколько дней
8-й троллейбус в Красноярске меняет маршрут с Нового года
Застройка комбайнового завода уже идет, а проект сдадут только через год
Романтичный дальнобойщик, отправленный в рейс под Новый год, ради любимой победил календарь
35-градусные морозы нагрянут в Красноярский край
После гибели в ДТП мэра Николая Булакина в Абакане проходят досрочные выборы
Федерация бокса России подарила чемпиону WBA Александру Беспутину квартиру в Красноярске
Житель Норильска подарил воздушные шары и цветы через окно четвертого этажа, стоя в люльке автокрана
В Красноярске «КамАЗы» в костюмах Деда Мороза, Снегурочки и трактор Морозик убирают улицы
В Красноярском крае спасатели помогли мужчине выбраться с балкона
Разрезали, сплющили и переплавили: в Красноярском крае уничтожили более 500 единиц оружия