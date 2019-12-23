В Красноярске поймали мужчину с пилой: украл елку на Волочаевской

СЕГОДНЯ 07:34 2019-12-23T07:34:07+03:00

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В Красноярске полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже живой елки. Поймали с поличным: в одной руке пила-ножовка, в другой само деревце. А пенек от этого деревца нашли неподалеку. Это произошло в минувшую среду в районе волочаевской развязки, неподалеку от «Макдональдса», - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого управления дорог.

Елочки были высажены минувшим летом в рамках благоустройства территории и как компенсация за вырубленные в процессе строительства автодороги деревья. Специально привезли крупномерные ели, чтобы прижились наверняка. Деревца и в самом деле порадовали – за лето подросли, распушились.

Какими идеями руководствовался гражданин, предстоит выяснить полиции. За незаконную рубку дерева мужчине грозит до 2-х лет тюрьмы и штраф до 200 тысяч рублей. Кроме того, ему придется возместить затраты на восстановление: сначала придется оплатить корчевание пня, затем покупку и посадку новой ели и уход за ней. А это – более 12 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU