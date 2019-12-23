В Красноярске ветеринары провели ювелирную операцию таракану
В красноярской ветеринарной клинике «Лимпопо» специалисты провели еще одну необычную операцию. Спасли самку таракана архимандрита. С таким пациентов они имели дело впервые, но операция прошла успешно.
В Красноярске ветеринары провели ювелирную операцию таракану.
- У самки таракана после родов несколько дней не вправлялся кокон. В этом коконе хранится оотека (мешочек, где созревает потомство). Оболочка кокона уже подсохла, в нее могла попасть инфекция и насекомое бы погибло. Так что врачи приняли решение оперировать.
Это была поистине ювелирная работа. Сначала таракана напоили обезболивающим препаратом, потом поставили газовый наркоз и с помощью пинцета и скальпеля иссекли кокон. Как оказалось, в нем находилось не до конца развившееся потомство.
- Тараканы имеют дыхательную систему в виде трахей, стигм и клапанов, стигмы располагаются сбоку брюшка. С удовольствием бы поместили самку полностью в маску, но масок для параметров таракана ещё не изобрели. Мы не стали закрывать отверстие между маской и насекомым и газа, выходящего из этого пространства хватило на нее и на врача с ассистентом, - рассказали в клинике о нюансах операции.
Добавим, что архимандрита или гигантский лесной таракан родом из Южной Америки. Длина взрослой особи составляет 75 – 85 мм, у крупных самок до 100 мм. Разводится в неволе, как декоративное насекомое. Питаются, в основном, листовым опадом и другими органическими остатками.
ИСТОЧНИК KP.RU