СЕГОДНЯ 07:13 2019-12-23T10:27:41+03:00

После родов у самки архимандрита что-то пошло не так [видео]

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В красноярской ветеринарной клинике «Лимпопо» специалисты провели еще одну необычную операцию. Спасли самку таракана архимандрита. С таким пациентов они имели дело впервые, но операция прошла успешно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/751127" frameborder="0"></iframe> В Красноярске ветеринары провели ювелирную операцию таракану.

- У самки таракана после родов несколько дней не вправлялся кокон. В этом коконе хранится оотека (мешочек, где созревает потомство). Оболочка кокона уже подсохла, в нее могла попасть инфекция и насекомое бы погибло. Так что врачи приняли решение оперировать.

Это была поистине ювелирная работа. Сначала таракана напоили обезболивающим препаратом, потом поставили газовый наркоз и с помощью пинцета и скальпеля иссекли кокон. Как оказалось, в нем находилось не до конца развившееся потомство.

- Тараканы имеют дыхательную систему в виде трахей, стигм и клапанов, стигмы располагаются сбоку брюшка. С удовольствием бы поместили самку полностью в маску, но масок для параметров таракана ещё не изобрели. Мы не стали закрывать отверстие между маской и насекомым и газа, выходящего из этого пространства хватило на нее и на врача с ассистентом, - рассказали в клинике о нюансах операции.

Добавим, что архимандрита или гигантский лесной таракан родом из Южной Америки. Длина взрослой особи составляет 75 – 85 мм, у крупных самок до 100 мм. Разводится в неволе, как декоративное насекомое. Питаются, в основном, листовым опадом и другими органическими остатками.

ИСТОЧНИК KP.RU