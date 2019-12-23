2019-12-23T06:15:42+03:00
Происшествия

Красноярцы высмеяли автора видеоролика, возмущенного отсутствием пешеходного перехода к Новогодней елке

На самом деле переход там есть и очень даже безопасный [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Родители штурмуют высокой ограждение, рискуя попасть под машины. Стоп-кадр видеоРодители штурмуют высокой ограждение, рискуя попасть под машины. Стоп-кадр видео
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- Вот, пожалуйста, машины едут, люди переходят. Как хотите, так и переходите. Весело, да, людям? С Новым годом, - звучит голос за кадром 20-секундного ролика. Автор видео, молодая девушка, возмущена. Она снимала на телефон, как несколько взрослых мужчин и женщин с детьми пытаются перейти дорогу от парковки возле Коммунального моста к новогодней елке на Театральной площади.

Красноярцы высмеяли автора видеоролика.

Речь идет о той самой парковке, которая была сделана на месте разобранного металлического каркаса – недостроя. От проезжей части, где всегда плотный поток автомобилей, парковку отделяет высокое ограждение. Дальше – бетонные блоки. По логике вещей, если стоит забор, штурмовать его не стоит, здесь в любом случае переходить дорогу опасно. Но мамы и папы почему-то полезли через забор сами и потащили своих детей – на страх и риск.

Однако подписчики группы «ЧП Красноярск», где появилось это видео, высмеяли автора ролика, указали, что на самом деле там есть пешеходный переход, который ведет от парковки прямо на нижнюю часть площади, к елке. Нужно было только пройти правее.

Выяснилось, что о существовании этого перехода не все знают. Может, специалистам, отвечающим за безопасность на этом участке, нужно дополнительно обозначить направление перехода? Иначе на самом деле до беды недалеко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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