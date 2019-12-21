Федерация бокса России подарила чемпиону WBA Александру Беспутину квартиру в Красноярске
Федерация бокса России и лично генеральный секретарь организации Умар Кремлев подарили чемпиону мира по версии WBA в полусреднем весе Александру Беспутину квартиру в Красноярске.
Напомним, что Беспутин в конце ноября в Монако единогласным решением судей победил своего соотечественника Раджаба Бутаева и завоевал вакантный титул регулярного чемпиона WBA. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, для 28-летнего Беспутина эта победа стала четырнадцатой (9 нокаутом) на профессиональном ринге.
Спортсмен поблагодарил Федерацию бокса России за подарокФото: Мария ЛЕНЦ
Ключи от квартиры Беспутину вручили 21 декабря перед боем за титул WBC Silver в первом тяжелом весе между россиянином Денисом Лебедевым и южноафриканцем Табисо Мчуну.
- Скажу коротко: слава Богу за все, всем Божьего благословения, - поблагодарил Александр Беспутин за подарок. - Красноярск, я тебя люблю. Бокс за сильную Россию!
Теперь у Александра Беспутина есть квартира в КрасноярскеФото: Мария ЛЕНЦ
ИСТОЧНИК KP.RU