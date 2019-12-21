Федерация бокса России подарила чемпиону WBA Александру Беспутину квартиру в Красноярске

СЕГОДНЯ 20:20 2019-12-21T20:21:34+03:00

Ключи были торжественно вручены перед главным боем Дениса Лебедева с Табисо Мчуну

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Федерация бокса России и лично генеральный секретарь организации Умар Кремлев подарили чемпиону мира по версии WBA в полусреднем весе Александру Беспутину квартиру в Красноярске.

Напомним, что Беспутин в конце ноября в Монако единогласным решением судей победил своего соотечественника Раджаба Бутаева и завоевал вакантный титул регулярного чемпиона WBA. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, для 28-летнего Беспутина эта победа стала четырнадцатой (9 нокаутом) на профессиональном ринге.

Спортсмен поблагодарил Федерацию бокса России за подарокФото: Мария ЛЕНЦ

Ключи от квартиры Беспутину вручили 21 декабря перед боем за титул WBC Silver в первом тяжелом весе между россиянином Денисом Лебедевым и южноафриканцем Табисо Мчуну.

- Скажу коротко: слава Богу за все, всем Божьего благословения, - поблагодарил Александр Беспутин за подарок. - Красноярск, я тебя люблю. Бокс за сильную Россию!

Теперь у Александра Беспутина есть квартира в КрасноярскеФото: Мария ЛЕНЦ

ИСТОЧНИК KP.RU