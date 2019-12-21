Житель Норильска подарил воздушные шары и цветы через окно четвертого этажа, стоя в люльке автокрана

СЕГОДНЯ 13:06 2019-12-21T13:12:15+03:00

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В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Новости Норильска» опубликовали видеоролик, на котором молодой человек дарит воздушные шары и букет цветов через окно четвертого этажа, стоя в люльке автокрана. На видеозаписи видно, что молодой человек отчаянно жестикулирует и что-то эмоционально говорит кому-то, находящемуся по ту сторону окна. Очевидцы уверены, что это дама сердца норильского романтика-экстремала.

Среди комментаторов оказалось много людей, которые по достоинству оценили поступок влюбленного. Особенно романтично оказались настроены мужчины:

Норильский романтик-экстремал.Новости Норильска

«Романтик ДА, экстремал вряд ли, учитывая минимальный риск. Но, тем не менее, зачОт. Мы, помню, невесту воровали при помощи лестницы пожарной машины, страшно было всем, особенно невесте и пожарному».

«Так романтично. А говорят: «Господи, как скучно мы живем, мы перестали делать большие хорошие глупости, мы перестали лазить в окна к любимым женщинам, и какая гадость, какая гадость эта ваша заливная рыба». Нет, есть еще романтики. Всем любви!».

За поступком молодого человека наблюдали случайные прохожие Фото: Новости Норильска

«Красавчик!».

А вот женщины оказались настроены не так оптимистично. Валерия из Норильска предположила: «А она там… с другим….».

Что было потом – пустили влюбленного в окно или он спустился вниз в люльке - в паблике не сообщается. Но хочется надеяться, что это действительно романтичная история со счастливым концом.

Фото и видео: «Новости Норильска».

ИСТОЧНИК KP.RU