Житель Норильска подарил воздушные шары и цветы через окно четвертого этажа, стоя в люльке автокрана
В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Новости Норильска» опубликовали видеоролик, на котором молодой человек дарит воздушные шары и букет цветов через окно четвертого этажа, стоя в люльке автокрана. На видеозаписи видно, что молодой человек отчаянно жестикулирует и что-то эмоционально говорит кому-то, находящемуся по ту сторону окна. Очевидцы уверены, что это дама сердца норильского романтика-экстремала.
Среди комментаторов оказалось много людей, которые по достоинству оценили поступок влюбленного. Особенно романтично оказались настроены мужчины:
Норильский романтик-экстремал.Новости Норильска
«Романтик ДА, экстремал вряд ли, учитывая минимальный риск. Но, тем не менее, зачОт. Мы, помню, невесту воровали при помощи лестницы пожарной машины, страшно было всем, особенно невесте и пожарному».
«Так романтично. А говорят: «Господи, как скучно мы живем, мы перестали делать большие хорошие глупости, мы перестали лазить в окна к любимым женщинам, и какая гадость, какая гадость эта ваша заливная рыба». Нет, есть еще романтики. Всем любви!».
За поступком молодого человека наблюдали случайные прохожие Фото: Новости Норильска
«Красавчик!».
А вот женщины оказались настроены не так оптимистично. Валерия из Норильска предположила: «А она там… с другим….».
Что было потом – пустили влюбленного в окно или он спустился вниз в люльке - в паблике не сообщается. Но хочется надеяться, что это действительно романтичная история со счастливым концом.
Фото и видео: «Новости Норильска».
ИСТОЧНИК KP.RU