На красноярских «Столбах» фоторегистраторы запечатлели, как мама-рысь учит котят охотиться

СЕГОДНЯ 03:45 2019-12-21T03:45:43+03:00

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В национальном парке «Красноярские Столбы» сейчас обитают две самки рысей. Эти дикие животные они скрытны и осторожны, подобраться к ним не так уж легко. Но благодаря фоторегистраторам, удалось поближе познакомиться с одной из этих диких кошек и ее тремя котятами.

- За период исследования с 1949 года это всего третий зафиксированный случай, когда самка рыси принесла трех котят, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск ведущий научный сотрудник «Красноярских Столбов» Владимир Кожечкин. – Их возраст – около 6-7 месяцев, и они почти достигли взрослого состояния. Судя по снимкам, все детеныши бойкие и достаточно упитаны, с хорошим зимним мехом. Преобладает насыщенный камуфляжный окрас, со специфическими пятнами, что хорошо маскирует зверей в хвойном лесу.

Многодетная рысь на "Столбах".Национальный парк "Красноярские Столбы"

Подросших котят рысь кормит только мясом. Это позволяет им активно расти и прибавлять в весе. Это самое счастливое время, когда рысята еще «купаются» в материнской заботе. Рядом с такой мамой малыши чувствуют себя уверенно в зимнем лесу.

За три зимних месяца взрослой рыси предстоит научить свое потомство охотиться, чтобы позже отпустить их в самостоятельную жизнь. В марте у рысей начинается гон, и котята-подростки, оставшиеся без попечительства матери, смогут сами добывать себе пищу.

Еще одна важная часть воспитания – научиться избегать врагов. Кровные враги рысей – волки и собаки. На одном из снимков видно, что самка подошла к маркерному дереву (основание сосны), а за ней и котята. Малыши с любопытством изучают сигнальную запаховую метку.

По данным сотрудников национального парка, в этом году на охраняемой территории у двух самок родилось пять котят.

ИСТОЧНИК KP.RU