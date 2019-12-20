2019-12-20T11:01:08+03:00
Происшествия

В Лесосибирске на пилораме из-за снега обвалилась крыша: пострадали люди

Рабочим понадобилась медицинская помощь
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Лесосибирске на пилораме из-за снега обвалилась крыша: пострадали люди. Фото: "ЧП Лесосибирск"В Лесосибирске на пилораме из-за снега обвалилась крыша: пострадали люди. Фото: "ЧП Лесосибирск"
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В Лесосибирске на пилораме предприятия «Восток Групп» обвалилась крыша. Об этом сообщает группа «ЧП Лесосибирск» в социальной сети. Поначалу информации о пострадавших не было, затем стало известно о том, что нескольким работникам понадобилась медицинская помощь.

«Вопиющий случай, нарушение техники безопасности, моя подруга пострадала и ещё 5 человек, печально, что люди зарабатывают копейки рискуя своей жизнью» - написала одна из подписчиц паблика. Официальная информация от ГУ МЧС России пои краю, пострадввших трое. Они были доставлены в местную больницу, а после обследования направлены на амбулаторное лечение.

Площадь обрушения составила 50 квадратных метров. Причиной ЧП мог стать снег на крыше цеха. Она была сделана из металлопрофиля и не выдержали тяжести. Добавим, что владелец пилорамы – китайский бизнесмен, который изготавливает и торгует пиломатериалами

ИСТОЧНИК KP.RU

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