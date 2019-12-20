2019-12-20T07:52:33+03:00
Происшествия

В столице Тувы неизвестные вандалы разгромили новогоднюю елку

И разбили лед, приготовленный для городка
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В столице Тувы неизвестные вандалы разгромили новогоднюю елку. Фото: "Тува Онлайн"В столице Тувы неизвестные вандалы разгромили новогоднюю елку. Фото: "Тува Онлайн"
Изменить размер текста:

В Кызыле неизвестные вандалы разгромили новогоднюю елку, которая была установлена в правобережной части города. Новогодние игрушки и мишура сорваны, ветки обломаны. Расколотили даже ледовые заготовки, из которых скульпторы должны были вытачивать фигуры для украшения территории городка, пишет местное издание «Тува Онлайн» со ссылкой на департамент городского хозяйства Кызыла. Поиском хулиганов занимается полиция. Следы вандализма устранят, чтобы не лишать горожан праздника.

Подготовка к Новому году в Кызыле идет полным ходом. В четырех районах города установили шестиметровые ели. Главная елка традиционно заняла свое место на площади на улице Тувинских добровольцев. Ее торжественное открытие назначено на 24 декабря. Для охраны и обогрева посетителей ледового городка в этом году приобретены мобильные сооружения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «KP.RU-Тува»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Красноярского края взыскал за неустановленную дверь почти 80 тысяч рублей
Метро в Красноярске: строительство может начаться в 2020 году
Житель Красноярска избил агрессивного хулигана и заявил на себя в полицию
В столице Тувы неизвестные вандалы разгромили новогоднюю елку
Уникальную коллекцию старинных елочных игрушек собрали в красноярской школе
Банк УРАЛСИБ улучшил условия по автокредитам на иномарки с пробегом
На юге Красноярского края на популярной базе отдыха сгорели несколько туристических домиков
В Красноярском крае прокуратура закрыла лесопилку: за захламление территории вокруг
В Норильске пожилая женщина перевела мошеннику 1,4 миллиона рублей
Позволит убрать больше 30 малоэффективных котельных. Тепломагистраль через Енисей открыта в Красноярске
Новое приложение для мониторинга воздуха в Красноярске запустило минэкологии
Тело охотника обнаружили в тайге Хакасии
Джаз-бэнд и елки изо льда: набережная Красноярска преобразилась перед Новым годом
Tele2 представила социальный отчет за 2017-2018 годы
3-месячного сына загрыз пьяный отец в Красноярском крае
Бесплатные лекарства сердечникам будут выдавать в Красноярском крае
Завтра Октябрьский район Красноярска останется без воды
Стало известно, когда на Копылова вернутся троллейбусы
Скандальные шашлычки у Центрального парка все-таки снесут
Одного вынес, другой умер на руках. Полицейский спас человека из горящего дома
Родители обвинили врачей в неоказании помощи больной дочери-младенцу
Памятник Сталину снова предложили поставить в Красноярске
Обняла лапами и не отпускала. Новогодний подарок получила медведица из красноярского зоопарка
Подозреваемым по делу о прорыве дамбы в Красноярском крае продлили арест до весны
Главный по профилактике коррупции назначен в Красноярском крае
Новогоднюю иллюминацию в Красноярске включат уже завтра
Охотник с рваными мышцами вышел из такси в Красноярске и пропал