В столице Тувы неизвестные вандалы разгромили новогоднюю елку

СЕГОДНЯ 07:52 2019-12-20T07:52:33+03:00

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В Кызыле неизвестные вандалы разгромили новогоднюю елку, которая была установлена в правобережной части города. Новогодние игрушки и мишура сорваны, ветки обломаны. Расколотили даже ледовые заготовки, из которых скульпторы должны были вытачивать фигуры для украшения территории городка, пишет местное издание «Тува Онлайн» со ссылкой на департамент городского хозяйства Кызыла. Поиском хулиганов занимается полиция. Следы вандализма устранят, чтобы не лишать горожан праздника.

Подготовка к Новому году в Кызыле идет полным ходом. В четырех районах города установили шестиметровые ели. Главная елка традиционно заняла свое место на площади на улице Тувинских добровольцев. Ее торжественное открытие назначено на 24 декабря. Для охраны и обогрева посетителей ледового городка в этом году приобретены мобильные сооружения.

ИСТОЧНИК KP.RU