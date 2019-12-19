Завтра Октябрьский район Красноярска останется без воды
Завтра, 20 декабря, в Октябрьском районе Красноярска снова отключают холодную воду. Это необходимо, чтобы присоединить отремонтированный бесхозный участок к действующей сети, пояснили в пресс-службе компании «КрасКом».
Итак, с девяти утра до семи вечера не будет воды в домах:
- на проспекте Свободный, 73, 75А,75В;
- на улице Кравченко, 6, 8, 32,34, 36;
- Годенко, 7;
- Белорусской, 7, 9;
- Киренского, 87Б, 87/2.
Кроме того, несколько зданий будут на пониженном давлении холодной воды:
- Киренского, 29, 33, 35, 41, 43, 45, 65, 67, 69;
- Годенко,1, 3, 4, 6;
- Серова, 8, 9, 10,12, 38;
- Свободный,75Б, 75Ж;
У жителей просят извинения за неудобства. Рекомендуют набрать запас питьевой воды. И обещают организовать подвоз. С часа дня будут работать две автоцистерны.
Маршрут №1:
Свободный, 73 с 13.00-13.30
Свободный, 75А с 13.30-14.00
Свободный, 75В с 14.00-14.30
Годенко, 7 с 14.30-15.00
Маршрут №2:
Белорусская, 7 с 13.00-13.30
Белорусская,9 с 13.30-14.00
Кравченко, 6 с 14.00-14.30
Кравченко, 8 с 14.30-15.00
Кравченко, 32-36 с 15.00-15.30
Данные о сроках завершения работ и графике подвоза воды можно узнать по номеру Центральной диспетчерской службы «КрасКом» 211-39-63.
ИСТОЧНИК KP.RU