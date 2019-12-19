Завтра Октябрьский район Красноярска останется без воды

СЕГОДНЯ 13:13 2019-12-19T13:13:12+03:00

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Завтра, 20 декабря, в Октябрьском районе Красноярска снова отключают холодную воду. Это необходимо, чтобы присоединить отремонтированный бесхозный участок к действующей сети, пояснили в пресс-службе компании «КрасКом».

Итак, с девяти утра до семи вечера не будет воды в домах:

- на проспекте Свободный, 73, 75А,75В;

- на улице Кравченко, 6, 8, 32,34, 36;

- Годенко, 7;

- Белорусской, 7, 9;

- Киренского, 87Б, 87/2.

Кроме того, несколько зданий будут на пониженном давлении холодной воды:

- Киренского, 29, 33, 35, 41, 43, 45, 65, 67, 69;

- Годенко,1, 3, 4, 6;

- Серова, 8, 9, 10,12, 38;

- Свободный,75Б, 75Ж;

У жителей просят извинения за неудобства. Рекомендуют набрать запас питьевой воды. И обещают организовать подвоз. С часа дня будут работать две автоцистерны.

Маршрут №1:

Свободный, 73 с 13.00-13.30

Свободный, 75А с 13.30-14.00

Свободный, 75В с 14.00-14.30

Годенко, 7 с 14.30-15.00

Маршрут №2:

Белорусская, 7 с 13.00-13.30

Белорусская,9 с 13.30-14.00

Кравченко, 6 с 14.00-14.30

Кравченко, 8 с 14.30-15.00

Кравченко, 32-36 с 15.00-15.30

Данные о сроках завершения работ и графике подвоза воды можно узнать по номеру Центральной диспетчерской службы «КрасКом» 211-39-63.

ИСТОЧНИК KP.RU