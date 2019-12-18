СЕГОДНЯ 14:47 2019-12-18T14:47:52+03:00

В Туве пьяный пассажир с особой жестокостью едва не убил водителя и его сына Фото: Мария ЛЕНЦ

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Житель тувинского села Чаа-Холь в скором времени сядет на скамью подсудимого за покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. Обвинительное заключение уже подписано зампрокурора Республики Тыва и направлено в суд на рассмотрение. В пресс-службе региональной прокуратуры рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск подробности этой истории.

Все случилось 19 апреля этого года. Обвиняемый ехал пассажиром в автомобиле своего знакомого из Каа-Хемского района в Кызыл. Кроме него в салоне машины находилась еще семья водителя, среди которых несовершеннолетний сын. Мужчина был пьян и агрессивен, в какой-то момент он решил, что его везут в полицию (он находился в розыске за совершенное ранее преступление). Поэтому достал из кармана складной нож и ударил водителя в шею.

Родственники водителя смогли обезвредить нападавшего (не уточняется, возможно, он ехал на переднем сидении). Отобрали у него нож, скрутили, а затем вызвали «скорую» и полицию. Пострадавшего врачи сумели спасти, к сожалению, он останется инвалидом первой группы.

ИСТОЧНИК KP.RU