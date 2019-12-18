В Красноярском крае возбудили уголовное дело на заведующую детским садом

СЕГОДНЯ 05:58 2019-12-18T05:58:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В Казачинском районе края на заведующую детским садом завели уголовное дело. Ее подозревают в фиктивном трудоустройстве родственников. Часть 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения).

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры, женщина приняла к себе на работу своих близких родственников на должности помощника воспитателя, машиниста по стирке и ремонту спецодежды, сторожа, воспитателя, повара, музыкального руководителя, педагога-психолога, инструктора по физической культуре. Итого – 9 ставок.

При этом свои трудовые обязанности родственники не выполняли. Зато заведующая их регулярно табелировала и подавала каждый месяц отчет в бухгалтерию районного отдела образования. Затем вся начисленная по этим ставкам заработная плата переводилась на счет заведующей детским садом. Таким образом из бюджета были похищены более 653 тысяч рублей.

Ход предварительного расследования контролируется прокуратурой Казачинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU