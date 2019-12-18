В Красноярске повторно ушла из дома 12-летняя девочка
В Красноярске повторно ушла из дома 12-летняя девочка – Карина Колесникова. Случилось это еще 4 дня назад, 14 декабря. Точное время, когда она покинула дом, не установлено. Живет она на улице Академика Вавилова, 54а.
К поискам подключились волонтеры общественной организации «Поиск пропавших детей – Красноярск», они составили ориентировку на девочку и распространяют в социальных сетях, на видных местах в городе в надежде, что кто-нибудь увидит девочку и сообщит о ее местонахождении. Может находиться в Зеленой Роще.
Примеры Карины: на вид 12 лет, рост 150 см., худощавого телосложения, глаза карие, светлые крашенные волосы ниже плеч. Была одета: тёмно-зелёная куртка, чёрные угги.
Телефоны для связи:
- (391) 233-45-77 – дежурная часть отдела полиции № 3
- 8-950-99-66-066 – волонтеры (круглосуточно).
ИСТОЧНИК KP.RU