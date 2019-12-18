СЕГОДНЯ 05:26 2019-12-18T05:26:04+03:00

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В Красноярске повторно ушла из дома 12-летняя девочка – Карина Колесникова. Случилось это еще 4 дня назад, 14 декабря. Точное время, когда она покинула дом, не установлено. Живет она на улице Академика Вавилова, 54а.

К поискам подключились волонтеры общественной организации «Поиск пропавших детей – Красноярск», они составили ориентировку на девочку и распространяют в социальных сетях, на видных местах в городе в надежде, что кто-нибудь увидит девочку и сообщит о ее местонахождении. Может находиться в Зеленой Роще.

Примеры Карины: на вид 12 лет, рост 150 см., худощавого телосложения, глаза карие, светлые крашенные волосы ниже плеч. Была одета: тёмно-зелёная куртка, чёрные угги.

Телефоны для связи:

- (391) 233-45-77 – дежурная часть отдела полиции № 3

- 8-950-99-66-066 – волонтеры (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU