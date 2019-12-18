В Красноярске открылся самый крупный многофункциональный центр

СЕГОДНЯ 04:12 2019-12-18T04:13:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярске открылся самый крупный в крае многофункциональный центр. Находится он в микрорайоне Пашенном, на улице Свердловской, 69. Ранее центр размещался на Карамзина, 25, а теперь не просто переехал, но и расширился. Сейчас площадь помещений составляет 1000 квадратных метров, на них разместились 54 окна приема-выдачи документов. Причем 52 окна предусмотрены для обслуживания физических лиц, а еще 2 окна – на оказание услуг малому и среднему бизнесу.

- Как правило, сотрудники МФЦ специализируются на той или иной теме обращения граждан. Здесь же, на Свердловской, документоведы обучены обрабатывать запросы по всем 278 видам услуг. Оперативность в обслуживании и доступность подразделений особенно актуальны для развивающихся микрорайонов. Мы планируем, что в день в этом МФЦ будут обслуживать до 900 человек, - прокомментировал министр экономики и регионального развития Красноярского края Егор Васильев.

Добавим, что в Красноярске на сегодняшний день функционируют десять структурных подразделений на 214 окон. В 2018 году через МФЦ предоставлено более 3 миллионов государственных и муниципальных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU