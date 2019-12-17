2019-12-17T09:53:04+03:00
Общество

Авиакомпанию оштрафовали за прием на работу стюардессы из бывших налоговиков

В Красноярске «АзурЭйр» заплатит 50 000 рублей за новую сотрудницу
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Бывших госслужащих просто так на работу не принятьБывших госслужащих просто так на работу не принятьФото: Мария ЛЕНЦ
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Авиаперевозчик принял на работу новенькую стюардессу. Казалось бы, что такого – обычное дело. Одно «но» - бортпроводница оказалась из бывших госслужащих. А так не делается. Историей заинтересовались прокуроры. И вот что выяснили.

- Прокуратура Советского района Красноярска провела проверку исполнениями организациями законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что в ООО «АзурЭйр» на должность бортпроводника принята бывший специалист инспекции федеральной налоговой службы, - рассказали «Комсомольской правде» Красноярск в краевой прокуратуре.

Бывший работодатель (ИФНС по Центральному округу Братска Иркутской области) должен был в 10-дневный срок уведомить органы о приеме на новую работу госслужащей. Но этого не сделал. А «АзурЭйр» по суду оштрафовали (ст. 19.29 КоАП России - незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего). Компания выплатит за новенькую стюардессу 50 000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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