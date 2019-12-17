2019-12-17T07:27:42+03:00
Общество

Коррозия металла: дептранс показал самые позорные автобусы Красноярска

... и самые уютные и чистые
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: КрасноярскгортрансФото: Красноярскгортранс
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Департамент транспорта продолжает пополнять доски позора и почета красноярских автобусов. Напомним, такой рейтинг и антирейтинг транспортники составляют ежемесячно.

На этот раз лидерами антирейтинга стали три маршрута – автобусы № 50 (ИП Читашвили), № 91 (ИП Тагачаков) и № 88 (ООО «Автоколонна 960»). Как всегда, специалисты «Красноярскгортранса» тщательно осмотрели маршрутки и снаружи, и внутри. Самые вопиющие факты пренебрежения к пассажирам на этих маршрутах - оторванные сидения (автобусы №№ 91 и 88) и коррозия, разъевшая до дыр кузов (автобус №50). Последнее смотрится особенно неаккуратно. Может, пора заняться кузовными работами?

На доске почета в декабре оказались автобусы №№ 31, 60, 36, 61, 90. Это самые чистые и уютные маршрутки в городе - те, где приятно находиться в мороз.

К слову, жаловаться на маршрутчиков с оторванными сидениями и грязными автобусами можно по тел.: 8 (391) 256-84-04.

ИСТОЧНИК KP.RU

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