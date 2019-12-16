Красноярцам рассказали, как накрыть новогодний стол на 5 тысяч рублей
До Нового года осталось меньше двух недель. В преддверии праздника красноярцам рассказали, как накрыть стол за 5 тысяч рублей (ну, чуть дороже).
Напомним, в прошлом году застолье в самую волшебную ночь в году обходилось почти в 5 230 рублей (это из расчета на трех человек). А в нынешнем слегка подорожало, до 5 362 рублей, то есть на 2,5 процента.
Из чего же предлагается накрыть праздничный стол? Берем по килограмму говядины и курицы, по полкило сырокопченой колбасы и деликатесного мяса. Столько же соленой или копченой рыбы, сыра, плюс 200 граммов икры.
Дальше идет картофель, яйца, консервированные и свежие (огурцы, помидоры) овощи. Из фруктов – бананы и апельсины, мандаринов нет. Недорогие – 334 рубля за полкило – шоколадные конфеты и торт.
Прибавьте сюда по бутылке шампанского, коньяка и минеральной воды, литр сока. И вуаля! Праздничный стол готов.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Отметим, больше всего из продуктов для новогоднего стола подорожали апельсины и бананы, а также копченая и соленая рыба. Зато стала дешевле отечественная красная икра. За 200-граммовую баночку просят 607 рублей, сообщают статистики.
Кстати, каждый год в декабре наблюдается рост цен на свежие помидоры и огурцы, яйцо, бананы. Однако заметно дешевеет игристое вино.
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ИСТОЧНИК KP.RU