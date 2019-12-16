СЕГОДНЯ 11:22 2019-12-16T11:50:34+03:00

Красноярцам рассказали, как накрыть новогодний стол на 5 тысяч рублей. Фото: Мария ЛЕНЦ

Это из расчета на трех человек

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До Нового года осталось меньше двух недель. В преддверии праздника красноярцам рассказали, как накрыть стол за 5 тысяч рублей (ну, чуть дороже).

Напомним, в прошлом году застолье в самую волшебную ночь в году обходилось почти в 5 230 рублей (это из расчета на трех человек). А в нынешнем слегка подорожало, до 5 362 рублей, то есть на 2,5 процента.

Из чего же предлагается накрыть праздничный стол? Берем по килограмму говядины и курицы, по полкило сырокопченой колбасы и деликатесного мяса. Столько же соленой или копченой рыбы, сыра, плюс 200 граммов икры.

Дальше идет картофель, яйца, консервированные и свежие (огурцы, помидоры) овощи. Из фруктов – бананы и апельсины, мандаринов нет. Недорогие – 334 рубля за полкило – шоколадные конфеты и торт.

Прибавьте сюда по бутылке шампанского, коньяка и минеральной воды, литр сока. И вуаля! Праздничный стол готов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Отметим, больше всего из продуктов для новогоднего стола подорожали апельсины и бананы, а также копченая и соленая рыба. Зато стала дешевле отечественная красная икра. За 200-граммовую баночку просят 607 рублей, сообщают статистики.

Кстати, каждый год в декабре наблюдается рост цен на свежие помидоры и огурцы, яйцо, бананы. Однако заметно дешевеет игристое вино.

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ИСТОЧНИК KP.RU