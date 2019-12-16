10 лет строгого режима получил лидер межнациональной ОПГ в Красноярском крае
Десять лет колонии строгого режима дали лидеру межнациональной преступной группировки в Красноярском крае. 30-летнего Беслана Алиева поймали сразу на нескольких преступлениях, сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по региону.
В ОПГ, которую сколотил Алиев, входили уроженцы стран Закавказья. Занимались изготовлением оружия, незаконным оборотом и не только. Сам Алиев оказался причастен к еще более тяжелому преступлению: в мае прошлого года пытался убить своего обидчика.
При обыске в квартире главы ОПГ обнаружили огнестрельное оружие, боеприпасы и материалы для изготовления самодельной бомбы. Было возбуждено уголовное дело по статьям: «Покушение на убийство, общеопасным способом организованной группой», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия».
И вот вердикт Кировского районного суда. Алиева признали виновным. Следующие 10 лет жизни он проведет за решеткой.
ИСТОЧНИК KP.RU