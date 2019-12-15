На Таймыре все дети получат бесплатные новогодние подарки

СЕГОДНЯ 12:11 2019-12-15T12:11:04+03:00

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На Таймыре все дети (в возрасте от одного года до 14 лет включительно) получат бесплатные новогодние подарки. Средства на эти цели выделены на местного бюджета. Уже закуплено более 8100 наборов.

- Дети, посещающие детские сады, получат подарки на новогодних утренниках, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в управлении образования администрации района. – Школьникам вручат в образовательных учреждениях. Родителям остальных ребят в Дудинке за подарками необходимо обратиться в управление социальной защиты населения администрации муниципального района по адресу: улица Матросова, 2 в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

При себе родителям необходимо иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка. В поселках Таймыра выдача подарков будет производиться в территориальных отделах.

Кроме этого, будут вручены новогодние подарки, поступившие из министерства социальной политики Красноярского края для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также для детей, проживающих в семьях, где родители являются инвалидами. Всего планируется выдать около 170 таких подарков.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Красноярске бесплатные новогодние подарки получат 6189 детей в рамках программы «Социальная поддержка населения города Красноярска». Программу реализует главное управление социальной защиты населения администрации Красноярска.

Подарки предназначены для ребятишек от 3 до 7 лет (не посещающих школы) из малообеспеченных семей или семей, находящихся в социально опасном положении, которые состоят на учете в районных управлениях соцзащиты. Получить новогодний подарок можно в районных центрах соцобслуживания.

Кроме того, учащиеся 1–4 классов получат традиционные бесплатные сладкие подарки от главы города.

ИСТОЧНИК KP.RU