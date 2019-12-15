На Таймыре все дети получат бесплатные новогодние подарки
На Таймыре все дети (в возрасте от одного года до 14 лет включительно) получат бесплатные новогодние подарки. Средства на эти цели выделены на местного бюджета. Уже закуплено более 8100 наборов.
- Дети, посещающие детские сады, получат подарки на новогодних утренниках, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в управлении образования администрации района. – Школьникам вручат в образовательных учреждениях. Родителям остальных ребят в Дудинке за подарками необходимо обратиться в управление социальной защиты населения администрации муниципального района по адресу: улица Матросова, 2 в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
При себе родителям необходимо иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка. В поселках Таймыра выдача подарков будет производиться в территориальных отделах.
Кроме этого, будут вручены новогодние подарки, поступившие из министерства социальной политики Красноярского края для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также для детей, проживающих в семьях, где родители являются инвалидами. Всего планируется выдать около 170 таких подарков.
А В ЭТО ВРЕМЯ
В Красноярске бесплатные новогодние подарки получат 6189 детей в рамках программы «Социальная поддержка населения города Красноярска». Программу реализует главное управление социальной защиты населения администрации Красноярска.
Подарки предназначены для ребятишек от 3 до 7 лет (не посещающих школы) из малообеспеченных семей или семей, находящихся в социально опасном положении, которые состоят на учете в районных управлениях соцзащиты. Получить новогодний подарок можно в районных центрах соцобслуживания.
Кроме того, учащиеся 1–4 классов получат традиционные бесплатные сладкие подарки от главы города.
ИСТОЧНИК KP.RU