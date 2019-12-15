Пять жительниц Железногорска лишились денег при покупке детских санок

СЕГОДНЯ 05:56 2019-12-15T05:56:19+03:00

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В Красноярском крае за сутки с заявлениями в полицию обратились жители Ачинска, Зеленогорска, Железногорска, Нижнеингашского района и еще нескольких районов, ставшие жертвами мошенников. ОБ этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в краевой полиции.

Пять жительниц Железногорска лишились денег при совместной покупке детских санок. Каждая заплатила по 12500 рублей.

- Одна из заявительниц обнаружила в социальной сети предложение по товару со скидкой при условии приобретения не менее пяти санок, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по краю. - Женщина нашла среди своих знакомых потенциальных покупателей и собрала необходимую сумму, после чего перечислила ее злоумышленнику. Однако никакой информации об отправке товара ей не поступило. На связь «продавец» также перестал выходить.

В Ленинском районе Красноярска 62-летняя женщина выставила на сайт объявление о продаже кровати. Почти сразу позвонил потенциальный покупатель, который под разными предлогами выманил у нее данные трех банковских карт. Мошенник сумел убедить, что с каждой предыдущей картой операция не прошла и поэтому он не может оплатить покупку. В результате с карты продавца было списано 52 тысячи рублей.

36-летний житель Октябрьского района разместил на сайте объявление о продаже светильника. По аналогичной схеме у него сняли с карты 15 тысяч рублей.

В настоящее время по всем этим случаям проводится проверка. Полицейские в очередной раз обращаются к жителям края с просьбой не пренебрегать мерами безопасности при совершении сделок в сети Интернет. Не сообщайте посторонним людям данные своих банковских карт. Не стоит гнаться и за слишком выгодными интернет-предложениями («Нереальное снижение цен!», «Только ближайшие три дня!», «Успейте сегодня…» и прочее). Аферисты часто используют подобные схемы для привлечения «клиентов». Если все-таки стали жертвой мошенников, то сразу звоните по телефону «102».

ИСТОЧНИК KP.RU