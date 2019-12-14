В Красноярске рядом с пожарной частью рабочие подожгли дом

СЕГОДНЯ 14:18 2019-12-14T14:25:40+03:00

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Красноярцы в субботу, 14 декабря, заметили пожар на Ленина, 218. Старенькое здание сначала разбирали, рассказал в соцсетях житель города Станислав Яковлев, а потом, видимо, надоело. Зачем столько усилий тратить – проще поджечь.

- Юмор в том, что соседнее здание (Ленина,216) – пожарная часть № 19, - пишет Станислав.

Фото: Станислав Яковлев

При этом молодой человек, как сознательный красноярец, подошел к рабочим и спросил: что, собственно, происходит? На что получил ответ, что работы ведутся по распоряжению администрации Красноярска. А здание поджечь им сказал некий начальник. Естественно, поджигать дома в черте города, даже если они старые и не жилые, - практика порочная и законом это запрещено. На этот факт Станислав и указал рабочим. Однако те только отмахнулись.

В администрации Красноярска пока не прокомментировали ситуацию, а пожарные собрались проводить проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU