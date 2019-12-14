Охранник ограбил салон красоты, чтобы погасить долг по кредиту

СЕГОДНЯ 09:40 2019-12-14T09:40:16+03:00

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Охранник торгового центра в Советском районе Красноярска погряз в долгах – по кредиту надо было срочно внести 8 800 рублей, а в карманах пусто. Вот мужчина и решил наведаться в салон красоты. Рассудил так: красота – страшная сила, и обычно дамы оставляют в таких местах немалые суммы. На кредит точно хватит. Обнаружив пропажу денег, сотрудницы салона позвонили в полицию.

- Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в ночное время охранник торгового центра воспользовался имевшимся на его посту чип-ключом, чтобы отключить сигнализацию, прошел в салон красоты и взял из кассы деньги, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе регионального МВД.

Не исключено, что в кассе денег было больше, но красть все – как-то не по-джентельменски. Впрочем, речь в этом случае, конечно, не о благородстве вора. А о том, что грозит ему теперь 5 лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК России (кража).

ИСТОЧНИК KP.RU