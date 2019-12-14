Артисты театра оперы и балета станцевали «Лебединое озеро» в аэропорту Красноярска

СЕГОДНЯ 08:15 2019-12-14T08:15:07+03:00

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Пассажиры международного аэропорта Красноярска в субботу, 14 декабря, улетали и прилетали под звуки знаменитого на весь мир балета «Лебединое озеро». Балерины Красноярского театра оперы и балета в черных и белых пачках порхали, словно бабочки, в холле аэропорта. Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе театра, фрагмент балета показали в аэропорту в рамках съемок большого презентационного видео о театре, которое в дальнейшем покажут в Европе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="176" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/749691" frameborder="0"></iframe> Артисты Театра оперы и балета имени Хворостовского в аэропорту Красноярска.Видео: Красноярский театр оперы и балета

- Это первый этап съемочных дней с видеооператором из Англии Эдуардом Фосе, - сообщили в театре. – Впереди еще множество съемок: в хореографическом классе, на оперном спектакле «Хворостовский. Возвращение домой», на балете «Гусарская баллада», на Столбах.

В театре надеются, что видео получится шикарным. Ведь съемки будут проходить в самых красивых местах Красноярска, среди достопримечательностей.

ИСТОЧНИК KP.RU