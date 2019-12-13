2019-12-13T11:46:31+03:00
Общество

На Маерчака в Красноярске появятся два новых сквера

Благоустроят их уже в следующем году
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Маерчака Фото: администрация КрасноярскаМаерчака Фото: администрация Красноярска
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На Маерчака собираются разбить два новых сквера, сообщает администрация Красноярска. Они появятся в районе Маерчака, 31, неподалеку с одноименной остановкой. Площадь реконструкции – 1 410 квадратных метров. Здесь, по задумке авторов, появиятся пешеходные дорожки, уличное освещение, геопластика, лавочки и, конечно, зеленые насаждения. Вообще в мэрии участок называют транзитным.

- Рядом — остановка общественного транспорта и магазин. С трех сторон проезды на дворовые территории. Это пространство должно быть благоустроено, - заявил глава Железнодорожного района Юрий Савчук.

Но это только начало преобразований на улице. На 2021 год намечено благоустроить тут еще один участок – в районе Маерчака, 8. Пока здесь сделали подсветку, в дальнейшем – установят арт-объект и место для отдыха горожан засияет новыми красками.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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