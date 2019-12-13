СЕГОДНЯ 07:33 2019-12-13T07:33:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В аэропорту Красноярска ужесточили правила парковки. Это касается тех, кто любит парковаться бесплатно неограниченное количество раз. Поясняем: на площадках Р1, Р2 и Р3 предусмотрено 15-минутное бесплатное ожидание. Таксисты или обычные автомобилисты пользовались этим, затем выезжали, делали круг и возвращались – и снова 15 минут бесплатно. И так - несколько раз.

С 16 декабря все изменится. Воспользоваться бесплатным ожиданием можно будет не чаще, чем один раз в час. За повторный заезд к терминалу до истечения часа водителям придется заплатить по 250 рублей. Если не уложился – значит, еще и тариф парковки должен оплатить.

В пресс-службе аэропорта пояснили, такие меры снизят неудобства для водителей и пешеходов и повысят уровень безопасности. Если уж совсем не хочется платить, можно воспользоваться бесплатной парковкой Р6, которая уже открылась, она находится в 10 минутах ходьбы.

ИСТОЧНИК KP.RU