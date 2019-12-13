2019-12-13T07:17:28+03:00
Общество

В Красноярске проверили йогурты: впервые все образцы оказались качественными

Тестировали их студенты СФУ и эксперты Красноярского ЦСМ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске проверили йогурты: впервые все образцы оказались качественными. Фото: Красноярский ЦСМВ Красноярске проверили йогурты: впервые все образцы оказались качественными. Фото: Красноярский ЦСМ
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В Красноярске специалисты Центра стандартизации совместно со студентами Торгово-экономического института СФУ проверили качество питьевых йогуртов, которые реализуют торговые сети. Для тестирования приобрели 8 видов йогуртов, произведенных в Красноярском и Алтайском краях, Белгородской, Новосибирской и Кемеровской областях, а также Казахстане.

Результаты удивили специалистов. Ранее более 50 % образов не соответствовали нормам по микробиологическим показателям, в них находили кишечную палочку и другие бактерии, дрожжи, плесень. А сейчас все 8 тестируемых йогуртов оказались качественных, нареканий нет ни к одному из них.

Правда, у дегустаторов мнения разделились. Какие-то образцы показались вкуснее, какие-то нет. Наибольший рейтинг оказался у двух продуктов: «Данон Россия» из Кемерово и «ВБД» Из Новосибирска. Единственный среди исследованных красноярский образец – ОАО «Молоко» (Минусинск) – на второй рейтинговой позиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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