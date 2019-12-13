СЕГОДНЯ 04:56 2019-12-13T04:56:20+03:00

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В Красноярске оштрафовали очередную женщину-автомобилистку, которая перевозила ребенка на коленях. Сотрудники ГИБДД вычислили ее по видеоролику, который появился в интернете. «Нарушает все правила, подрезала меня, подрезала автобус. И с ребенком на руках на переднем сидении. Это что за бред?» - говорит за кадром автор ролика.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/749487" frameborder="0"></iframe> В Красноярске оштрафовали женщину, перевозившую ребенка на коленях.

Нарушительницей оказалась 35-летняя жительница города. Свой поступок она объяснила дорожным полицейским так: годовалый ребенок изначально находился на заднем сидении в детском кресле. Но потом ему стало жарко, он закапризничал, заплакал. Поэтому она взяла его к себе и посадила на колени.

Штраф составил 3 тысячи рублей. С женщиной провели беседу. Ну, а мнения подписчиков паблика «ЧП Красноярск», где и появилась эта видеозапись, традиционно разделились. Одни возмущаются поведением автомобилистки. Другие называют автора ролика стукачом и советуют не лезть не в свое дело.

ИСТОЧНИК KP.RU