В Красноярске оштрафовали женщину, перевозившую ребенка на коленях
В Красноярске оштрафовали очередную женщину-автомобилистку, которая перевозила ребенка на коленях. Сотрудники ГИБДД вычислили ее по видеоролику, который появился в интернете. «Нарушает все правила, подрезала меня, подрезала автобус. И с ребенком на руках на переднем сидении. Это что за бред?» - говорит за кадром автор ролика.
В Красноярске оштрафовали женщину, перевозившую ребенка на коленях.
Нарушительницей оказалась 35-летняя жительница города. Свой поступок она объяснила дорожным полицейским так: годовалый ребенок изначально находился на заднем сидении в детском кресле. Но потом ему стало жарко, он закапризничал, заплакал. Поэтому она взяла его к себе и посадила на колени.
Штраф составил 3 тысячи рублей. С женщиной провели беседу. Ну, а мнения подписчиков паблика «ЧП Красноярск», где и появилась эта видеозапись, традиционно разделились. Одни возмущаются поведением автомобилистки. Другие называют автора ролика стукачом и советуют не лезть не в свое дело.
ИСТОЧНИК KP.RU