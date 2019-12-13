2019-12-13T04:56:20+03:00
Происшествия

В Красноярске оштрафовали женщину, перевозившую ребенка на коленях

Она уверяла, что ребенок плакал в детском кресле [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске оштрафовали женщину, перевозившую ребенка на коленях. Фото: пресс-служба ГИБДД городаВ Красноярске оштрафовали женщину, перевозившую ребенка на коленях. Фото: пресс-служба ГИБДД города
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В Красноярске оштрафовали очередную женщину-автомобилистку, которая перевозила ребенка на коленях. Сотрудники ГИБДД вычислили ее по видеоролику, который появился в интернете. «Нарушает все правила, подрезала меня, подрезала автобус. И с ребенком на руках на переднем сидении. Это что за бред?» - говорит за кадром автор ролика.

В Красноярске оштрафовали женщину, перевозившую ребенка на коленях.

Нарушительницей оказалась 35-летняя жительница города. Свой поступок она объяснила дорожным полицейским так: годовалый ребенок изначально находился на заднем сидении в детском кресле. Но потом ему стало жарко, он закапризничал, заплакал. Поэтому она взяла его к себе и посадила на колени.

Штраф составил 3 тысячи рублей. С женщиной провели беседу. Ну, а мнения подписчиков паблика «ЧП Красноярск», где и появилась эта видеозапись, традиционно разделились. Одни возмущаются поведением автомобилистки. Другие называют автора ролика стукачом и советуют не лезть не в свое дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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