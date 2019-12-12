Ушел из жизни основатель Лесосибирска Николай Колпаков

СЕГОДНЯ 13:11 2019-12-12T13:11:59+03:00

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В Лесосибирске на 88 году жизни скончался основатель города Николай Терентьевич Колпаков. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Лесосибирска. С городом жизнь Николая Колпакова связала еще в далеком 1975 году. Именно его идеей было основать город из разрозненных рабочих поселков, которые были на этом месте ранее. И в феврале 1975 был основан Лесосибирск. А весной того же года Николай Колпаков был избран

первым секретарем Лесосибирского горкома КПСС. Именно под его твердой рукой город стал общепризнанным центром лесопиления и крупным производителем экспортной и общей лесопродукции.

Николай Колпаков избирался главой города и в пост-советский период - в 1997, 2001 и в третий раз в 2005 году. Так сильно было доверие горожан к нему. Ведь под его руководством в городке возводились крупные промышленные предприятия - Лесосибирский деревообрабатывающий комбинат №1, Новоенисейский ЛХК, канифольно-экстракционный завод. Прощание с Николаем Колпаковым пройдет в пятницу.

«Комсомольская правда» Красноярск выражает искренние соболезнования семье и близким Николая Колпакова, а также всем лесосибирцам.

ИСТОЧНИК KP.RU