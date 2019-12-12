2019-12-12T08:44:13+03:00
Общество

Работники КрасПТМ отстояли 4 миллиона зарплаты через прокуроров

295 сотрудников полтора месяца сидели без денег, которые заработали
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Зарплату полностью выплатилиЗарплату полностью выплатилиФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярское предприятие технологического машиностроения полтора месяца держало работников без зарплаты. По данным краевой прокуратуры, на октябрь этого года задолженность по зарплате здесь составляла более 4 миллионов рублей. Не платили за август и часть сентября текущего года. 295 человек не получили деньги, которые заработали. Более того, руководство не спешило рассчитывать и уволенных сотрудников. Люди добивались, но без толку. Пришлось идти к надзорникам.

- Прокуратура района провела два заседания межведомственной рабочей группы по борьбе с нарушениями законодательства об оплате труда, на которых заслушала генерального директора и директора по финансам, им объявлены предостережения о недопущении нарушений прав работников на оплату труда, - рассказали «Комсомольской правде» Красноярск в ведомстве.

В итоге, долги по зарплате полностью погасили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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